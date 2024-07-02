藍白調查權開第一槍！綠批找電視台開刀

民進黨團召開輿情記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月2日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨與台灣民眾黨將優先調查《鏡電視》，民進黨“立法院”黨團今天召開輿情記者會回應說，“違憲”擴權調查應當自制，侵害民間團體與個人權利都難回復傷害。民進黨團說，想不到第一個開刀的對象就是電視台。先挑監督政府與政治人物來開刀，而且是在擴權法案還沒有確定的時候，這是非常錯誤示範，媒體一定會感到恐懼。



黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨與民眾黨大張旗鼓要在大法官作出暫停處分前，要爭先成立調查委員會。首先是《鏡電視》調查案，過去調閱小組在交通委員會已經進行三次會議，但是可能調查無力，調查未果，現在要再成立調查委員會。黃國昌宣稱7月12日要求成“立院”會層級的調查委員會。



吳思瑤說，交通委員會召委國民黨籍的陳雪生還要與司法法制委員會，召開聯席委員會成立調查小組。連調查小組都要各搞各的，很難想像要耗費多少資源，之前是否調查不出東西，要想出名目來癱瘓政府。要成立聯席委員會鬧三包，這樣“違憲”擴權調查應當自制，侵害民間團體與個人權利都難回復傷害。



民進黨“立委”林楚茵指出，想不到第一個開刀是電視台，是挑監督政府與政治人物來開刀，而且是擴權法案還沒有確定的時候。今天用還沒有定論的法案就先對媒體下手，現在是擔心被監督嗎？這是非常錯誤示範，媒體一定會感到恐懼。



吳思瑤提到，藍白鎖定《鏡電視》、超思案、光電案等，但是涉及光電弊案是國民黨不是民進黨，這些案件都在檢調偵辦中，現在要另起爐灶是要跟檢調單位打對台嗎？要查就一起來查，民進黨坦坦蕩蕩。