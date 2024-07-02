宮廟存彈藥　民眾黨：要準備打巷戰了嗎

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月2日電（記者 鄭羿菲）苗栗多間宮廟近日接獲苗栗縣後備指揮部公文，要求簽訂“彈藥預屯點支援協定”，徵召宮廟空地囤彈藥，引起社會關注。台灣民眾黨“立委”張啟楷2日反問，除了配給義務役男手槍，宮廟還儲放彈藥，是要準備巷戰了嗎？政府不應讓人民感受恐懼，好像兩岸隨時開打，人民情何以堪？



苗栗縣後備指揮部6月17日發公文給苗栗縣各宮廟，銅鑼鄉至少有3座宮廟收到此公文。公文內容指，在預期戰爭衝突前，彈藥將從分庫運至宮廟空地，以利後備部隊補充使用。



台灣民眾黨“立法院”黨團2日上午召開時事回應記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”張啟楷出席。



黃國昌表示，在整體備戰需求上，“國防部”針對什麼地方要有戰備的徵集，應該要有一個清楚的辦法，而且要遵循現行法律，特別要注意不要違反國際公約，我們雖然要強化“國防”、增加自我戰備能力，但在日內瓦公約的遵循上，要非常注意。台灣號稱自己是重要的自由民主人權的“國家”，若連國際上相關規範都沒辦法遵守的話，也會對台灣國際上的形象造成不好的影響。



張啟楷說，國際公約明定不能將砲彈或武器放在醫院、宗教團體，“國防部”到底是怎麼回事？怎麼違反國際公約？更離譜的事是，暴露了軍方把很多砲彈放在新社，這樣的公文應該是機密文件，但宮廟拿出來的公文卻是普通件，軍方的砲彈儲放地應該是軍事機密不是嗎？這件事必須要追究責任，是誰下違反日內瓦公約的命令，要宮廟儲放彈藥？為何公文不是列為機密，在非保密的情況下，暴露出軍方可能儲放彈藥的地點



張啟楷指出，民進黨政府這段時間除了要配給義務役男T75K3手槍，現在連宮廟都要儲放彈藥，是要準備巷戰了嗎？政府有責任做好讓人民和平安全的生活，而不是讓人民感受到恐懼，好像兩岸隨時要開打，且還要進入巷戰，人民情何以堪？