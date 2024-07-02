民團監督大法官人選　質疑司改政策不明

“司改關鍵時刻，誰是下一位司法院長？”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月2日電（記者 張穎齊）府院針對“國會”改革法案聲請“釋憲”與暫時處分，大法官人選受到矚目。民間團體2日開記者會，民間司法改革基金會副執行長李明洳質疑，賴清德的司法改革政策不明；民間監督“司法院”大法官人選聯盟召集人黃嵩立期盼提出公正人選。



大法官許宗力（兼任院長）、蔡烱燉（兼任副院長）、張瓊文、黃瑞明、許志雄、詹森林、黃昭元等7位的任期，將於今年10月底屆滿，府方預計於7月啟動提名作業。



15個民間團體組成“民間監督‘司法院’大法官人選聯盟”，2日由5名發言代表及數名成員在“立法院”中興大樓召開“司改關鍵時刻，誰是下一位‘司法院長’？”記者會。與會代表為黃嵩立、李明洳、婦女新知基金會秘書長覃玉蓉、台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔、公民監督“國會”聯盟張宏林。



黃嵩立表示，為使賴清德行使大法官提名權之程序更為完備、正當，並與公民社會有良好、充分之溝通，聯盟提出7大訴求，包括一、“總統府”組成“審薦小組”時，就應審酌其成員的多元性及性別比例的平衡；二、賴清德接受各界推薦人選後，宜公布符合資格之被推薦人，向公眾徵詢意見；三、大法官人選，應有良好操守、專業學識及進步之憲政人權理念；四、大法官的組成，應重視其多元性與性別比例；五、賴清德提名時，應審酌被提名人接受公眾監督之意願；六、賴清德提名兼任“司法院”正、副院長的大法官時，應重視其對司法改革政策之意見及社會溝通之能力及意願；七、建請賴清德應保留“立法院”充裕之審議期間，以完善同意權之行使。