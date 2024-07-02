楊金龍預測美國下半年降息　析兩原因

楊金龍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月2日電（記者 楊騰凱）台灣“中央銀行”總裁楊金龍今日預測，美國今年下半年有降息的機會。美國如果降息，主要有兩個原因，第一是美國通貨膨脹降低，第二是美國經濟情勢走跌。



至於台灣是否跟著降息？楊金龍表示，不是說全球都降，台灣就一定降。台灣會看國際的情況以及自身的情況再來做決定。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”進行施政方針報告並備詢。



中國國民黨籍“立委”謝衣鳯質詢時問，外界都在研究說今年9月美國聯儲局會降息，楊金龍的看法如何？如果美國降息，台灣會不會跟著調降？



楊金龍表示，市場是做這樣的預期，他覺得美國在下半年有降息的機會。



楊金龍指出，“央行”利率升降是由“央行”理事會決定，美國一旦調降，大家都猜說“央行”也會調降。可是他在幾次場合都說過，台灣情況與美國情況不盡然相同，不是說全球都降，台灣就一定降。台灣會看國際的情況以及自身的情況再來做決定。



藍委謝衣鳯問，在什麼條件下，台灣會跟著美國降息？



楊金龍表示，美國如果調降，主要原因，第一、是美國的通貨膨脹降下來了，第二、是經濟情況也走跌，在這兩種情況下，美國就會降息。但台灣的經濟情況是有復甦的。