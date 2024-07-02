王育敏：賴恐使兩岸烽火連天　台灣人要制止

王育敏接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月2日電（記者 張穎齊）賴清德1日晚間宴請“中研院”院士時，致詞又稱“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬；陸委會副主委梁文傑更強調兩岸就是“兩國”，互不隸屬。中國國民黨籍“立委”王育敏向中評社表示，賴清德上任不到100天，未來兩岸關係恐烽火連天，呼籲全台灣人都要制止賴，因一旦發生戰爭，首當其衝就是台灣人。



來自嘉義縣、已擔任過兩屆“立委”的王育敏2日在“立法院”接受中評社訪問表示，賴清德上任後，兩岸之間的敵意螺旋不斷上升、對抗，對台灣未來相當不利，要瞭解兩岸經貿往來依存度仍高，過去陸客來台消費，帶動很多觀光旅遊業發展，但這些幾乎全面斷線，陸委會把陸港澳旅遊變成橙色警戒，非必要避免去，讓兩岸旅遊業者寸步難行、雪上加霜，衝擊民生。



王育敏指出，台灣人擔心兩岸發生戰爭，近期卻發生苗栗多間宮廟收到公文將囤放彈藥，宮廟是帶給人心和平安定的地方，豈料都要放彈藥。賴清德無法確保老百姓和平安全的環境，難怪最近民調掉很多，不滿意度飆升，請賴別一意孤行，要有能力緩和兩岸衝突。



王育敏也提到，民進黨說要查假訊息，民進黨籍不分區“立委”沈伯洋卻在台灣內釋放假訊息、混淆視聽，包括說台灣有第五縱隊，抹紅陸配、陸生，還說翻牆分析A片就能知道閱聽者的政治傾向，超過一般人的理解範圍，沈伯洋這樣造謠對台灣社會沒幫助，更添加柴火、升高兩岸對立。



王育敏強調，國民黨是最大的在野黨，對社會有責任，關於危害兩岸和平安定的政策言論，國民黨都會嚴格監督，希望政府回到正軌，兩岸海峽要回到和平大道，不要烽火連天，一旦發生衝突與戰爭，首當其衝都是人民。