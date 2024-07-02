謝龍介揭光電官商勾結模式　卓榮泰保證會查

卓榮泰面對藍委謝龍介質詢台南光電弊案時，低頭邊聽邊做筆記。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”謝龍介今天在“立法院”總質詢時，提出台南光電弊案官商勾結的運作模式，並沉痛表示，他知道這些勾結都不是在卓榮泰“內閣”內發生，但如果不查就是包庇，“行政院長”卓榮泰邊聽邊做筆記，臉色嚴肅並向謝保證，“肯定會查！”



卓榮泰今天繼續到“立法院”進行施政報告並備質詢，排定為經濟組質詢。謝龍介質詢時，先拿出去年曾得獎的攝影作品，主題正是鄉野間遍布的太陽能電板景象。



謝龍介說，南部人並不排斥光電，甚至屏東現在的光電板覆蓋率要追過台南了，但老實說，是弄到農民欲哭無淚。他強調，最大問題仍在光電產生利益的官商勾結，因政府政策支持，有心人利用政策的模糊空間。



謝龍介舉例說，農地買賣因為不用課稅，但有心人買了農地後，用偽造的實價登錄，譬如實際付兩億但登記為六億（新台幣），就可以和銀行貸款至少四億二，而銀行也全力配合，主因是未來農地光電二十年的收入可以攤還，加上相關設備也可以貸款，銀行沒風險，但這中間有心人的獲利相當可觀。



卓榮泰在謝龍介舉例時低頭做筆記，臉色相當嚴肅。謝強調，他知道過去的勾結和現在的卓“內閣”完全沒關係，他可以幫忙保證，但如果卓不查，就是包庇。



卓榮泰此時隨即回應說，會查。謝龍介追問，肯定會查嗎？卓回說，肯定會查。



謝龍介強調，要調查這些不是為了他，是為台灣人。卓榮泰也回應說，是。