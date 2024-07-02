宮廟放彈藥　張延廷：危險！戰時會被轟炸

張延廷。（截自“盧秀芳辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北7月2日電／苗栗多間宮廟近日接獲苗栗縣後備指揮部函送公文，要求與宮廟簽訂“彈藥預屯點支援協定”，民眾聽聞此事普遍擔憂。台空軍前副司令張延廷1日提出研判，軍方認為宮廟相對安全，大陸不會攻擊，所以才選擇這裡做為彈藥存放地，但他建議宮廟應該大聲說不，因在戰時，不僅可能會收容“難民”，更會因被認定是後勤戰力保存地而被轟炸。



苗栗縣後備指揮部6月17日發公文給苗栗縣各宮廟，銅鑼鄉至少有3座宮廟收到此公文。公文內容主旨為“函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書”，並指稱苗栗縣後備旅彈藥預屯點，從今年6月1日起，預期戰爭衝突前，將由新社分庫前運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮，引發地方抗議。後備指揮部則回應，會持續與地方溝通說明，計劃是否執行會經過地方同意，不會強迫廟方配合，並強調該計劃為演練性質，絕無實彈。



根據《中時新聞網》報導，張延廷昨在政論節目《中天辣晚報》中表示，彈藥放宮廟不宜，因為宮廟是信仰中心，此外，彈藥是種“爆材”，萬一爆炸了怎麼辦？他指出，這份公文沒有被註記機密，這樣一來，是不是形同大剌剌的公告宮廟可以放彈藥？“此地無銀三百兩”，而萬一戰爭爆發，這些宮廟更可能因囤放彈藥、被認定是後勤戰力保存地，而遭到敵軍轟炸。



節目主持人盧秀芳詢問，軍方考慮的，會不會是因台灣人信仰虔誠，把彈藥放在宮廟，大陸會忌憚一點，不敢貿然攻擊？張延廷研判，軍方認為宮廟相對安全，大陸不會攻擊，他並指出，台灣沒有劃設難民區，萬一戰爭爆發，難民們可能會往宮廟躲，使這裡成為人道救援中心。因此，面對這份公文，宮廟應該大聲說不。