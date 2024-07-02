集中火力抗藍　綠委吳秉叡暫撤修法版本

吳秉叡表示已先撤回他所提的選罷法修正草案。（取自吳秉叡臉書） 中評社台北7月2日電（記者 黃筱筠）“立法院”內政委員會周四排審《公職人員選舉罷免法》修正案，國民黨有意提高罷免門檻，民眾黨未支持，朝野大戰充滿變數。另民進黨“立委”吳秉叡的修法版本，要求罷免案提議和連署需附身分證上的“發證日期”，如果冒名提議、連署，將處5年以下有期徒刑、拘役或處新台幣100萬元以下罰鍰。遭質疑也是變相提高罷免門檻。



法律專業，曾任法官的吳秉叡下午在臉書發文指出，為了避免防弊措施修法被國民黨利用為政治攻防手段，他決定先暫時撤案以避免國民黨混淆焦點。



吳秉叡表示，國民黨為防堵近期民意的罷免訴求，緊急排案審查要修改《公職人員選舉罷免法》，想藉由法律的修正，去拖延、甚至阻擋罷免連署成案，這種作為他堅決反對。



他雖於上屆任期即倡議並提案，希望針對亡者連署、幽靈連署書等個人資料遭不當利用的情形做修正，但好的修法提案不該成為國民黨於特定時機用作阻饒民意的政治工具。



他也說，為了避免防弊措施修法被國民黨利用為政治攻防手段，決定先暫時撤案以避免國民黨混淆焦點，同時要呼籲請國民黨正視自己過去虛假連署的問題，也請國民黨省視自己的提案、排案初衷是為了人民、為了民主，還是為了自己的政治利益？



吳秉叡解釋，過去公投連署、罷免連署出現“連署人於連署前就已死亡”的情況層出不窮，此類亡者連署、幽靈連署書在在顯示有心人士，以其持有之大量民眾個資進行冒名連署，企以不正方式妨害台灣民主秩序並造成社會紛亂，此等亂象顯已與“憲法”落實“公民參與”之精神相悖離。



他表示，為減少此種虛偽不實的幽靈連署書，過去曾有其他委員提案以須附上身分證影本為防制，但提供身分證件之方式引起部分想連署的民眾在個資利用上的擔憂，他在參酌、折衷多方意見後提案，採增加“發證日期”欄位以減少幽靈連署。

