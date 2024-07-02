中評鏡頭：桃園拉拉山高山烏龍茶競賽頒獎

蘇俊賓頒發特等獎給拉拉山茶農。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月2日電（記者 盧誠輝）桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽今日舉行頒獎典禮，此次評鑑比較由去年獲得特等獎的茶農林誠忠蟬聯，拉拉山烏龍茶300公克原價約新台幣1400元，但過去獲得特等獎的拉拉山烏龍茶約可賣到3.3萬元，相當於價格暴漲超過23倍超搶手。



桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽今日在角板山天幕廣場舉行頒獎典禮，包括中國國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓、桃園市議員李柏坊與陳瑛、農業局長陳冠義、復興區長蘇佐璽等人到到場觀禮。



蘇俊賓表示，復興區為桃園市海拔最高的地區，約在20年前農民即開始栽種產值高的茶葉，主要產地以上巴陵、光華部落、新興部落、三光里等地區為主，栽種面積約40公頃，年產量約12萬台斤（7.2萬公斤）。



蘇俊賓指出，由於復興區擁有得天獨厚的環境，不但緯度高、氣候冷涼，日夜溫差高達10度以上，且林相保持完整，當地的土壤又屬石礫土，排水性佳，因此拉拉山茶區種植的茶葉，茶葉面肥厚，所產的烏龍茶，以手工採摘一心二葉的嫩葉製成，茶湯色澤澄黃明亮，滋味濃醇回甘，是桃園高山茶的代表，非常值得消費者選購品嘗。



桃園市政府農業局長陳冠義說明本次評鑑，是由“農業部”茶及飲料作物改良場專家依據茶品外觀、水色及香味進行評分選出包含特等獎1名、頭等獎5名及金、銀質獎各10名等獎項，審查項目基本上分為茶葉之外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底等，以綜合評鑑茶葉品質；為讓評鑑結果更具識別性，特別規劃出茶葉分級包裝制度，層層嚴格把關就是為了讓消費者買得安心、喝得放心，也讓桃園市復興區拉拉山的好茶滋味持續飄香。