台灣新冠疫情升溫　單周64死

目前全球主要流行變異株，以及治療藥物與疫苗的有效性。(照片：疾管署提供) 中評社台北7月2日電／台灣新冠肺炎疫情持續升溫，上周新增932例COVID-19本土確定病例(中重症併發症)，較前一周(6月18日至6月24日)新增815例，上升14%，單周就診人次將近11萬人次，換算約5萬人確診；另上周新增64例死亡病例，較前一周的40例，暴增60%，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。



疾管署發言人曾淑慧說明，台灣新冠疫情上升且處流行期，評估近期仍呈上升趨勢，7月中旬後可能進入高原期。



曾淑慧表示，新冠疫情上周中重症併發症個案較前一周增加14%，單周就診人次已經將近11萬人次，換算約5萬人確診，已經高於上一波第五波的高峰，也創下今年以來最高。



不過，曾淑慧說，併發症病例增幅相較前兩周增幅90%、30%，雖持續上升，但慢慢趨緩，按照數學模式推估，再燒兩周就會攀上最高峰，七月中時將約有12萬人次就診，約6萬人感染。



疾管署說明，根據美國研究指出，接種舊版(雙價BA4/5或單價原始株)疫苗，對於目前疫情皆已不具有效保護力，提醒民眾應接種XBB.1.5疫苗，以獲得免疫保護，降低感染後併發重症或死亡風險。



疾管署表示，台灣新冠XBB疫苗迄今已累計接種283.2萬人次，上周接種2.9萬人次，較前周2.5萬人次增加16%，民眾接種意願有升高；全台接種率11.55%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.89%、1.97%。全台尚餘莫德納XBB疫苗約280.1萬劑、Novavax XBB疫苗約1.3萬劑。

