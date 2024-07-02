宮廟放彈藥遭轟　介文汲：有人要整顧立雄

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北7月2日電／苗栗多間宮廟近日接獲苗栗縣後備指揮部公文，要求簽訂“彈藥預屯點支援協定”，徵召宮廟空地囤彈藥，引起當地民眾恐慌。台灣前駐紐西蘭代表介文汲1日在政論節目指出，在宮廟放彈藥這種事一爆出，一定會讓輿論炸鍋，而且實在太外行，因此他認為，這次的情況可能是有人要“整”“國防部長”顧立雄。



苗栗縣後備指揮部6月17日發公文給苗栗縣各宮廟，銅鑼鄉至少有3座宮廟收到此公文。公文內容指，在預期戰爭衝突前，彈藥將從分庫運至宮廟空地，以利後備部隊補充使用。



介文汲1日在政論節目《中天辣晚報》表示，一般而言，彈藥庫通常會被設在人跡罕至的地方，現在居然要把彈藥搬到宮廟，這實在是件非常怪異的事。他認為，這次的情況可能是有人要整顧立雄，因為顧太外行，照理說，在宮廟放彈藥這種事一爆出，一定會讓輿論炸鍋，此外，國際公約有提到，一旦某建築內被放置軍事設施，就不再享有不被攻擊的豁免了，“這是非常外行、近乎無腦的事”。



介文汲質疑，公文稱彈藥要放在空地，但台灣許多宮廟腹地狹小，哪來這麼多空地？“為什麼不去其他空地？”而且彈藥不可能存放在露天環境，萬一防溫措施不夠、導致它因氣候太熱自燃，後果不堪設想。