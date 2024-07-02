高嘉瑜備戰基隆市長　謝國樑：無法回應

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 中評社台北7月2日電／公民團體罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑第二階段連署已達4萬1000份，過門檻，將在7月5日送件。民進黨前“立委”高嘉瑜日前表示，自己身為基隆在地人、政治工作者，一直在牛棚暖身練球，隨時做好上場準備。對此，基隆市長謝國樑2日表示，高嘉瑜非本黨，也與基隆市政無關，無法回應。



高嘉瑜6月30日於政論節目《TVBS戰情室》中，被主持人錢怡君詢問是否有意參選基隆市長，她回應自己身為一個政治工作者，一直都在“牛棚暖身練球”，隨時做好上場的準備。她並談到謝國樑遭連署罷免一事，指國民黨一開始冷處理，後又上升到政黨間的對決，甚至還提出要反罷免基隆市議會議長童子瑋，完全是逆向操作，讓民眾更加氣憤，再加上藍委徐巧芯還站出來挺謝國樑，更拉高綠營民眾的仇恨值。



謝國樑2日出席基隆浪曲嘉年華記者會時被問到此事，謝國樑說，民進黨前“立委”高嘉瑜非常優秀，但是高嘉瑜非本黨、也沒跟基隆市政業務相關，他無法就此回應，也不清楚此刻她的情況。



2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第二階段連署門檻為選舉人數10%以上，也就是至少3萬792人；第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1／4以上，也就是7萬6979票才通過。