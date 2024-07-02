藍委問大禹和八田與一誰重要？卓榮泰這樣答

卓榮泰與“教長”鄭英耀（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月2日電（記者 張嘉文）日前有媒體報導，一名學生家長和就讀高中孩子聊大禹治水，孩子竟一無所知，甚至對堯舜、朝代順序都搞不清。中國國民黨籍“立委”呂玉玲今日質詢時提問，大禹和八田與一哪個重要?“行政院長”卓榮泰表示，八田與一在台灣南部是比較近的時代，而大禹治水是更早遠的時代，但這兩者的關係，就是歷史的傳承跟接續。



日本水利技師八田與一（1886—1942）是嘉南大圳建造者，於1910年即到台灣南部投入烏山頭水庫和嘉南大圳的探勘及建造工作。今年5月8日是“八田與一技師逝世82週年追思紀念會”，賴清德特地赴台南出席。



卓榮泰今天繼續到“立法院”進行施政報告並備質詢，下午排定為教育及文化組質詢。



中國國民黨籍“立委”呂玉玲質詢時，提及台灣高中生不知道大禹治水的狀況，更有輿論認為，大禹治水是個神話，與其瞭解大禹治水，不如去瞭解八田與一，所以她要請教卓榮泰，兩者哪個重要？



卓榮泰回說，兩者存在不同時代，也存在不同地域，但兩者關係，就是一個歷史的傳承跟接續。



呂玉玲表示，因為我們的“國家”叫“中華民國”，不管是過去歷史或者是曾經的歷史，只要是我們“國家”在，就必須要去傳承、去瞭解，而不是只限於一個區域而已，所以她認為八田與一跟大禹治水是一樣重要。



卓榮泰說，有的是生活的體驗跟接觸，有的是歷史研究，各有不同價值。