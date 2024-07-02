AI移中南部台北桃園有意見　陳其邁不評論

高雄市長陳其邁接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月2日電（記者 蔣繼平）台灣發展AI成為熱點議題，賴清德日前在高雄拋出要將AI產業移中南部，引起中國國民黨籍的台北市長蔣萬安呼籲重視均衡發展外也要效益評估，同黨籍的桃園市長張善政則憂恐讓台灣落後國際。針對此議題，民進黨籍高雄市長陳其邁今天下午被問及看法時沒有評論，僅將話題輕輕帶過。



賴清德6月30日出席高雄捷運岡山車站通車典禮時表示，過去這幾十年政府“重北輕南”，所以要讓台灣平均發展，會支持中南部的發展，包括AI產業移到高雄。



國民黨籍台北市長蔣萬安1日表示，政府當然要重視區域均衡發展，但也必須要有投資效益評估，他強調，台北市對於AI產業發展，是條件最齊備且最可行的城市。



國民黨籍桃園市長張善政6月30日也表示，平衡南北發展的思考可以理解，但AI產業的競爭是國際賽，桃竹苗等具備AI產業發展優勢的地區，也應該獲得政策資源挹注，否則可能會讓台灣整體在AI應用產業上落後國際。



高雄市政府每周二市政會議，本周移往前鎮區慶富集團大樓淨零辦公室舉行，民進黨籍高雄市長陳其邁2日出席市政會議前進行聯訪。針對媒體問及此議題，陳其邁僅回應“關於區域治理高雄市已多次表達我們立場，對於兩位首長的言論，我們不評論。”