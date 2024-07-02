中華文化在台式微　松濤社辦英雄天地文物展

松濤社執行長宋緒康曾為菲律賓學子導覽中國歷史文化。（照片：松濤社提供） 中評社台北7月2日電（記者 張穎齊）中華文化在台灣逐漸式微，松濤社執行長宋緒康感於振興中華文化的重要，將在77抗戰87周年前夕，於“梅花年華”藝文空間舉辦“英雄天地”文物展覽。將展出歷代民族英雄墨寶相關文物，包括鄭成功、孫文、蔣介石、吳佩孚、蔡公時等的文物，希望大家能親睹遺物，如晤先賢，啟發並感召後世。



宋緒康，1962年出生於香港，祖籍浙江湖州（吳興），曾就讀台灣的幼兒園，初中後到英國唸書，英國倫敦大學建築系、建築聯盟學院（AA），擁有英國皇家建築師學會資格。在陸港台都有做建築設計，10年前成立愛國社團“松濤社”。父親宋訓倫與國畫大師張大千、溥心畬，篆刻家吳昌碩等人均為好友。



宋緒康表示，為長期推廣中華文化、中國歷史的民間教育，並彌補學校課綱匱乏，松濤社追隨昔年中華文化復興運動的壯志，希望如雨後春筍般，遍布台灣各市，以及海外各國。這次會展出宋朝文天祥，明朝史可法、鄭成功，清朝戴醇士、戴宗騫，民國時期的國父孫中山、蔣介石、吳佩孚、蔡公時、高志航、吉星文等的相關文物，將於7月6日舉行開幕記者會，展覽到12月31日，地點在台北市劍潭青年活動中心住宿大樓1樓“梅花年華”藝文空間。



宋緒康說，為服務海外愛好中華文化與中國歷史的同調，“英雄天地”文物展覽擬於今年10月10日，以線上展覽形式，呈現於“松濤社”原已經營3年的“伍仟年”線上博物館。不論何國人民，身居何處，皆能輕易上網觀賞，更會提供普通話、廣東話、上海話或英語導覽。



宋緒康接受中評社訪問表示，現在的年輕一代對中華文化、中國歷史觀淡薄，可能連孫文、蔣介石都不知道，因此他希望能盡量推廣。這次的英雄天地文物展中有展出蔡公時的書法，年輕人不曉得，蔡公時在濟南慘案時被日本人抓來殺了，被割掉舌、鼻、耳等，很慘烈的歷史。還有直系軍閥吳佩孚，日本人當時攻進北平要求合作，吳拒絕後被日本人暗殺，這些人都很了不起。



宋緒康說，這些中華民族英雄都能成為兩岸、海外中國人、甚至外國人的典範，中國人知道美國總統華盛頓、英國首相邱吉爾，但英、美為何不知蔡公時、吳佩孚？台灣人不能不重視自己是中國人，大家有責任面對下一代，因此教育課綱都很重要，不能無知，應要有所作為。