藍委為吳誠文抱不平　盼卓榮泰不要學蘇貞昌

卓榮泰（左）與台“國科會主委”吳誠文（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月2日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”鄭正鈐今日在質詢時指出，他曾因為台“國科會主委”吳誠文在新竹清華大學擔任副校長期間參加海峽研究院的活動，而被指控為“中共代理人”一事，舌戰當時的“行政院長”蘇貞昌。鄭正鈐今天再度表達了對吳誠文的支持，同時也期許“行政院長”卓榮泰能在“國會”改革的質詢中保持理性，不要像當年蘇貞昌所採取的不理性態度。卓榮泰則回說，質詢過程就像一面鏡子，反映出雙方的態度和行為。



“行政院長”卓榮泰2日率“部會”首長赴“立法院”施政報告並備詢。



鄭正鈐首先請“國科會主委”吳誠文談論當時其在清華大學擔任副校長期間接待海峽研究院的一事的情況。吳誠文表示，當時僅是奉命行事，並非其主管業務範圍，卻因此被指控為“中共代理人”，感到相當委屈。鄭正鈐表示，他也為此事在“立法院”上聲援過吳誠文，甚至舌戰當時態度不佳的蘇貞昌，並感到他受到了不公正的待遇。



鄭正鈐回憶與當時的“行政院長”蘇貞昌之間的激烈對話。他形容，蘇貞昌對他的質詢多次表示不耐煩，甚至使用了不適當的語言，這讓他感到十分不滿。而相較之下，現任“行政院長”卓榮泰在質詢中的態度則顯得更為理性和平和。



針對鄭正鈐的質詢，卓榮泰回應說，質詢過程就像一面鏡子，反映出雙方的態度和行為。他強調，在當時的情況下，吳誠文並無任何值得懷疑的行為，而理性的討論是解決問題的關鍵。



鄭正鈐最後表示，他希望卓榮泰能在“國會”改革的討論過程中保持相同態度，讓討論過程能夠更加順暢。並再次強調對吳誠文的支持，呼籲“國會”應更注重合理性和正當性，以維護行政和立法機構之間的健康互動。