藍委指台AI排名落後　吳誠文坦承需加強

卓榮泰（左）與台“國科會主委”吳誠文（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月2日電（記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”鄭正鈐在質詢台“國科會主委”吳誠文時，針對台灣的主權AI發展與政府角色表達關切。鄭正鈐指出台灣在全球AI評鑑中的排名不如預期，質疑政府在AI發展中的領導地位。吳誠文回應說明了政府在AI資料中心及超級電腦方面的努力，並強調提升台灣算力的重要性。



“行政院長”卓榮泰2日率“部會”首長赴“立法院”施政報告並備詢。



鄭正鈐首先向“國科會主委”吳誠文提及了主權AI的概念，並請吳誠文解釋其具體內容和意義。



吳誠文表示，主權AI的重點在於利用台灣本地的數據來訓練AI模型，確保數據的準確性和安全性。此外，他強調，這些寶貴的數據應該儲存在台灣的資料中心，避免外流。



隨後，鄭正鈐詢問政府在推動AI發展中的角色。吳誠文回應稱，政府將會協助並帶領台灣產業，開發AI資料中心、超級電腦及AI應用服務系統，以促進AI技術的發展。



鄭正鈐提到英國Tortoise Media最近對全球“62個國家”的AI評鑑結果，指出台灣在政府政策環境及商業投資等方面的排名不佳，顯示出政府在AI發展中未能充分領導企業。吳誠文對此表示，台灣在AI硬體方面領先全球，但在AI應用系統上仍需加強。



鄭正鈐進一步強調，台灣雖然在高科技製造業和AI硬體設備上具備優勢，但在AI服務業和算力方面仍有待提升。他認為，政府應更積極投入算力的發展，因為算力的強弱直接影響“國家”的綜合競爭力。



最後，吳誠文在回應時提到，政府確實正朝著這個方向努力，並強調提升台灣算力的重要性。由於質詢時間到，麥克風被靜音，吳誠文接下來的回應並沒有辦法得知。