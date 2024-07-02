陸媒干政？吳子嘉提告要逼爆料者現形

對於媒體報導有陸媒記者盯梢政論節目，吳子嘉委請律師提告。（吳子嘉提供） 中評社台北7月2日電（記者 黃筱筠）親綠《自由時報》日前爆料《新華社》記者在政論節目中盯梢，《美麗島電子報》董事長吳子嘉過去常上遭影射的政論節目，他今天委由律師提出告訴，將對《新華社》記者提告。吳子嘉接受中評社訪問表示，這次提告是要逼出原始爆料者說明整件事情，如果確實有此事依法辦理；若根本沒有爆料者，也沒有這件事情，那應該還給新華社記者一個公道，且新華社記者還可以反告撰寫報導的媒體誹謗。



吳子嘉委託律師陳振東提告，聲明為2024年6月25日，報載有“資深媒體人”向《自由時報》爆料，“國內”某家電視台所製播之政論節目，主題、談話腳本均有中國新華社駐台記者趙博高度參與，直接在錄影棚盯梢，確認節目有無達到國台辦要求，發揮“以台制台”效果。



吳子嘉受訪說，到現在都找不到爆料資深媒體人，這次提告是要逼原始爆料者出來，就看“高檢署”怎麼處理。如果不處理，民進黨卻拼命對外說明，那“賴政府”到底在做什麼？擺明就是認知作戰，講一大推都不敢辦。



他表示，要傳喚的證人包括撰寫文章的記者、陸委會主委邱垂正、民進黨“立委”沈伯洋。傳喚邱垂正是因為他說進行行政調查，確實有這件事情；而傳喚沈伯洋當證人說因沈說兩個月前就知道此事，請他出面說明作證。



吳子嘉表示，他是要告大陸記者，民進黨應該要一起來參與告發，抗中保台大家一起來。但如果最後找不到爆料者，應該要還《新華社》記者一個清白。《新華社》應該要隔海告這些抹黑他們的人，也應該告撰寫的媒體誹謗。