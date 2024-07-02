陸媒干政說沒頭沒尾？葉元之籲卓榮泰查清

藍委葉元之。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月2日電（記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”葉元之今天在質詢“行政院長”卓榮泰與“文化部長”李遠時，針對中共介入台灣政治節目一事表達了他的疑慮。葉元之要求政府對此事進行深入調查並公開結果，強調此事關係“國家安全”，不應草率對待。“文化部長”李遠表示“文化部”僅能發文處理，而“行政院長”卓榮泰則承諾會進一步瞭解，儘速向“國人”交代。



2日上午，“行政院長”卓榮泰率“部會”首長赴“立法院”施政報告並備詢。



葉元之首先提到，近日有關中共介入台灣政治節目的傳聞引起社會高度關注。然而，陸委會副主委梁文傑表示找不到爆料者，讓事情看似石沉大海。葉元之強調，這是非常遺憾的，並要求院長及部長展現調查精神，徹查此事。



葉元之先用一個網路笑話引述媒體標題誤導的情況，表達他對於此事可能被誇大或曲解的擔憂。他指出，有一個不知名的消息來源爆料記者向電視台求證，電視台表示不知情，但隔天卻有大篇幅報導。府院黨（民進黨政府）立即表示確有其事，但至今未見調查結果。



“文化部長”李遠回應說，“文化部”在職權範圍內只能發文邀請相關單位配合調查，但無法直接進行調查。葉元之質疑，這樣的處理方式過於草率，尤其是涉及“國安”問題時，僅發文是不夠的。李遠強調，“文化部”並非調查單位。



葉元之指出各機關應分頭調查，他認為目前的態度顯示事情並不嚴重，這樣的態度令人無法接受。卓榮泰則回應說，涉及“國家安全”和媒體干涉的事務確實十分嚴重，任何事情都應切實掌握資訊，瞭解真相。他表示，相關單位需依法行政，做自己應做的事情。

