李貴發：陸軍機這動作讓台灣失去東部安全區

台灣前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中7月4日電（記者 方敬為）解放軍機近期擴大繞台範圍，延伸至台灣東南方空域。台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，過去解放軍機到台灣東部的情況少見，現在則越趨常態化，代表解放軍對長程飛行補給無虞，此舉一方面壓縮台灣的戰略空間，一方面對外展現區域拒止能力，台灣東部的安全區域也漸漸失去。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



根據台軍方近日公布的解放軍動態，6月29日至30日，24小時內偵獲逾越“海峽中線”，進入北部、中部、西南及東南部空域的軍機5架次、軍艦7艘次，並持續在台海周邊活動，其中軍機最近僅離鵝鑾鼻35浬、基隆44浬。7月1日到2日，再偵察到解放軍機13架次、艦6艘次在台海周邊活動，同樣採取“四面環台”的方式繞行。



針對解放軍擴大繞台範圍，李貴發表示，顯示解放軍對於台海區域作戰策略正在轉變，過去軍機大概都在台灣西部以及西南空域繞行，最近有往台灣東部空域延伸的趨勢，從西南空域往東南空域推進，代表大陸已將整個台海區域作戰範圍擴及台灣東部海空域，其意義就是突穿美國的島鏈戰略，要讓可能介入的外部勢力卻步。



李貴發認為，大陸軍機繞台從西部空域一路往南、往東延伸，當然是要加強對台的威懾力道，解放軍藉此擴大其在台海的戰略部署，當“海峽中線”喪失，解放軍的戰略範圍外擴，台灣的戰略空間就會相對被壓縮，隨著解放軍機繞台頻率越高、距離越近，台軍的反應時間也就越來越緊張，也就是說，倘若解放軍空軍在演訓行動的過程中突然對台展開行動，台軍就可能有應對不及的風險存在。



李貴發指出，大陸相關舉措，不全然是對台灣，也是對美國等西方陣營展示其區域拒止能力，解放軍透過軍機實際演訓飛行的範圍，具體對外宣示台海區域的管轄權，同時將軍事力量擴及台灣東部海空域，宣告突穿美國島鏈戰略，早在先前環台軍演時，中國大陸的航空母艦遼寧艦就曾巡航部署於台灣東部海域，再搭配空軍現蹤台灣東南空域，可說是一整套的戰略展現，也就是在嚇阻任何試圖從太平洋方向介入的外部力量。

