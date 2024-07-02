韓國瑜赴故宮南院變身　笑稱心靈三溫暖

韓國瑜。（照:韓國瑜辦公室） 中評社嘉義7月2日電／“立法院長”韓國瑜今天赴嘉義出席台灣故宮南部院區“2024夏日親子藝術月”開幕式活動並觀賞翠玉白菜、龍藏經等文物。韓國瑜更披上紅色披風，化身故宮勇者王，與現場小朋友互動，現場氣氛活潑熱鬧。韓國瑜自嘲是來個“心靈上三溫暖”，不然每天在“立法院”政治張力太大，也邀大家一起到故宮南院參觀暑假限定水舞。



台灣故宮南部院區今天舉行“2024夏日親子藝術月”開幕式活動，現場貴賓包括故宮博物院副院長黃永泰、余佩瑾、國民黨“立委”王育敏、“交通部”觀光署西拉雅“國家”風景區管理處處長徐振能、嘉義縣文化“觀光局”副局長宗金蘋、竹崎國小及曉明幼兒園等小朋友們共襄盛會。韓國瑜與貴賓及小朋友大合影，並由余佩瑾導覽參觀後離開會場。



韓國瑜致詞時首先表示，今天非常高興受邀參加故宮南院舉辦的夏日親子藝術月活動。他提到，大家都知道“立法院”最近議事攻防拉鋸緊張，因此他的幕僚就建議可以到故宮南院來接近藝術與人文，並和小朋友們親近一下，來個心靈上的三溫暖，畢竟“立法院”每天的政治張力太大。



韓國瑜提到，他就住在雲林縣，平心而論，雲嘉南地區與台北相比，各種資源較為不足。故宮南院設立在嘉義，加上所有故宮夥伴們的熱心投入，自2019年開始規劃親子藝術月活動，代表故宮博物院長期對中南部的注重和關心。



韓國瑜表示，就他長期觀察小朋友們的學習狀況，很多時候都是被動而非主動。因為他的妻子李佳芬在辦學時遇到一樣的狀況，最後採取類似故宮南院的作法，譬如學習英文時把內容編成話劇，甚至把金庸武俠小說、《紅樓夢》等改編成英文的話劇供小朋友演出，小朋友不僅有自己的角色，並在互動與學習過程產生樂趣，成功化被動轉變為主動學習。



韓國瑜提到，就像愛因斯坦所說：“遊戲是最高形式的研究”，藝術也好、人文也好，把它融入在遊戲裡面，一點一滴讓下一代慢慢潛移默化，在他們的生命中種下一顆美好的種子，故宮確實是用心良苦。韓國瑜也請現場的家長們，給予故宮的工作夥伴熱情的掌聲，以為鼓勵。



韓國瑜指出，嘉義縣有故宮南院加上豐富的藝文展品，確實令人相當開心；明年就是故宮博物院成立百周年、故宮南院成立十週年，他預先祝福故宮博物院明年百週年以及南院十周年生日快樂，未來期待有更多好的展覽與展品，分享給各界的好朋友。



韓國瑜最後提及，在暑假的開始，祝福所有的小朋友和家長們有個美好的暑假，歡迎大家多來參觀故宮南院參加夏日藝術月系列活動。