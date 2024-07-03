中評關注：盧秀燕蓄積影響力布局未來

台中市長盧秀燕被問及訪美事宜，笑而不答。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月3日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕近期動作頻頻，6月底才北上與同黨的新北市長侯友宜合體，7月5日又要南下高雄與“立法院前院長”王金平餐敘，月底則規劃赴美訪問，引人聯想。盧秀燕被視為角逐2028大選的熱門人選，在黨內廣結善緣，並在市長最後任期拚城市外交，提升國際能見度，布局未來意味濃。



國民黨主席預計明年改選，盧秀燕身為黨內政治明星之一，有不少勸進的聲音，雖然擔任黨魁利弊參半，盧秀燕幕僚團隊內部也意見不一，但觀察盧的動態，不能排除任何可能。



先前傳出盧秀燕可能不會親自參選黨魁，而是採取結盟的形式，與爭取連任的黨主席朱立倫結盟，換朱力挺2028出線。台中藍營人士也認為盧秀燕擔任黨主席的責任重大，尤其國民黨近年來遭民進黨政治清算，黨產遭凍結，資源缺乏、拮据，黨運作相對困難，此外，黨主席雖然掌握選務操盤、選將提名的權力，但同時要為選舉表現的優劣負責，形同雙面刃。



不過，或許是鑒於台灣民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，民調直直落，即使目前有黨主席身分，能見度仍然不高，相關現象也讓盧秀燕的幕僚團隊認為，仍要考慮參選黨主席以延續政治舞台。



盧秀燕雖然沒有表態參選黨主席，但6月28日北上拜會新北市長侯友宜，7月5日又將南下與王金平餐敘，不免引人聯想。加上朱立倫6月30日到南投、台中、彰化主持“國會”改革說明會，南投縣長許淑華出席支持；彰化縣長王惠美出訪歐洲由副縣長林田富代表出席；台中市長盧秀燕人在台中卻缺席，先前傳出的“盧朱”結盟之事是否生變，在地方政壇也掀起討論。