金門府會赴泉州慰問撞船事件罹難者家屬

金門縣府會代表赴陸慰問“0214事件”罹難者家屬。（照:金門縣紅十字會提供） 中評社金門7月2日電／金門北碇島海域2月14日發生大陸漁船翻覆事件，2名陸籍漁工不幸溺斃，遺體目前還在金門，遲未能返回故里。金門縣副縣長李文良偕同縣議員王國代、許玉昭、李養生、金門縣紅十字會長洪國正等，今天下午前往泉州晉江市，向罹難者家屬表達深切慰問，並由“金門縣紅十字會”代表，捐贈地方善款新台幣20餘萬元，盼此事早日落幕，罹難者能早日返鄉入土為安。



事件發生4個多月以來，在金門縣議員王國代與金門縣國際傑人會多方奔走之下，募集多位金門地方善心人士的愛心，共募得地方善款新台幣20餘萬元，全數用於捐贈罹難者家屬。



金門縣府會慰問團於昨日下午搭乘金廈小三通抵廈門後，今天上午，首先前往金門酒廠廈門貿易有限公司，除瞭解金酒在大陸地區的營運現況與策略外，並勉勵員工的辛勞付出。下午慰問團旋即前往泉州晉江市進行慰問，由事件其中一名罹難者家屬與“晉江市紅十字會”代表接受金門地方善款。



金門縣副縣長李文良表示，作為“0214事件”的地方政府，責無旁貸，縣長陳福海在第一時間即表達遺憾與不捨，並且責成縣府團隊全力支持及提供行政協助，與兩岸有關單位保持聯繫，確實掌握事件發展。同時，在兩岸當局多次的協商過程中，作為強力的後援，對於現存於金門縣殯儀館的兩具罹難者遺體，亦提供完善的冰存與殯儀等事務性協助。



李文良強調，金門在兩岸發展的特殊區位，長期扮演“連結兩岸”的角色與功能，藉由善款捐贈，展現金門民間對於罹難者的關懷，以及金門鄉親對兩岸人民互動最真誠、最真實的一面，並表達對事件圓滿落幕與兩岸和平的殷切期盼，金門縣政府、金門縣議會齊心推動兩岸善意循環，讓兩岸一起和平共榮。



議員王國代表示，自事件發生以來，受到許多金門鄉親的高度關注，為發揮“人道關懷”的精神，透過地方善款捐贈，以及組織金門縣府會慰問團親自來到泉州致意，以撫慰罹難者家屬心中的傷痛，協助早日走出事件陰霾。