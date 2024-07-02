顏炳立：新青安提油救火炒作　台房市成賭場

顏炳立。(中評社 資料照) 中評社台北7月2日電／民進黨政府推出“新青安房貸”政策讓台灣房市轉熱，但有建商大老長虹建設董事長李文造提出示警，憂心到年底可能房市應該會到頂了。對此，戴德梁行董事總經理顏炳立今日在解盤下半年房市時表示，今年下半年，低首付產品，預期仍“穩漲難跌！”但是，這個不是一個常態的市場，是低首付包裹糖衣、包裝出來的毒藥！他也提出16大警訊，並且直言“2024年房市呈溫水煮青蛙，2027年這一波預售屋買氣熱潮要完工交屋時，將見分明！”



新青安房貸提供長達40年的貸款年限，貸款最高額度可達新台幣1000萬元，還有5年的寬限期以及相關的利息補貼。



《工商時報》報導，顏炳立首先示警指出，新青安房貸政策幫房價再寫新高，但是不是會成為壓垮駱駝的一根稻草？



第二，房市愛到最高點，熱到最高點，但是不是就是結束的時候？



第三，建築業大老見過物極必反的警覺，壓低總價，利用低首付來製造買氣，及市場性，是不是正常？不健康的房市，要謹慎應對。



第四，小宅熱市，但也可能毀市，小魚熱咬，非常態市場。



第五，低首付是包裹糖衣的毒藥。



第六，今年房市熱，讓年輕人對於房市過度樂觀。



第七，世界上再強的經濟體，都經歷過泡沫化考驗，所以逢高應該要謹慎，但是顏炳立憂心，“小白大概沒有看過這個東西！”



第八，房市臨去秋波，利用低利，拉尾盤，為一圓年輕人的夢，引來亂象、失控。“所以李文造大概是老先覺！他認為年底大概是到了最高了。”



第九，今年房市榮景的背後，是反應基本面？



第十，台灣股房兩市都熱 ，已經超越“擦鞋童”理論，要小心謹慎了。



第十一，這一波房市熱，主要是低利、資金多、預期心理，升息像拿針去刺汽球，會無法控制。



第十二，量，只有預售市場低總價、小坪數、低首付產品在爆量，並非所有產品都熱。



第十三，價，只有預售屋、符合新青安h產品買氣較旺。



第十四，買氣，只有符合低總價的預售及現貨產品，才比較旺。



第十五，我們無法預期台灣房市是不是會泡沫，但歷史經驗證明，漲到極端後，不論有沒有基本面，泡沫終究會破。



第十六，今年總體房市呈溫水煮青蛙，2027年將見分明。