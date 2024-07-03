包宗和：特朗普若上台 會帶來十一大變化

前台灣大學副校長、台大政治系名譽教授包宗和。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月3日電（記者 楊騰凱）前台灣大學副校長、台大政治系名譽教授包宗和接受中評社訪問時表示，假設共和黨特朗普當選下一任美國總統，將給世界局勢帶來11大變化，包括美國與北約連結弱化、美中貿易戰可能上升、美俄關係也可能改善，這點對烏克蘭相當不利。而美國對盟國的支持可能會轉弱，中國在區域面對的壓力就會相對減少。



包宗和為美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士，曾任陸委會諮詢委員、國統會研究員、台灣大學副校長、台灣大學社科院院長、台灣大學政治系主任，現為台大政治系名譽教授。研究專長包括國際政治、外交決策、國際衝突。



美國2024總統大選首場電視辯論日前落幕，82歲高齡的民主黨現任總統拜登表現不佳，讓民主黨內湧現換人聲浪。



包宗和表示，民主黨如果要換掉拜登將利弊互見，一方面拜登看來老態比較明顯，外界對拜登的年紀本來就有所懷疑，經過辯論之後反而更加質疑，這讓拜登與共和黨特朗普原先旗鼓相當的局面，在辯論會後轉為對拜登不利。老實講，如果民主黨繼續讓拜登走下去，前景並不太樂觀。可是反過來說，陣前換將是兵家大忌，這時候換人，軍心可能會大亂。

