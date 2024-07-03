包宗和：美國大選結果影響民進黨對陸政策

前台灣大學副校長、台大政治系名譽教授包宗和。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月3日電（記者 楊騰凱）前台灣大學副校長、台大政治系名譽教授包宗和接受中評社訪問時表示，處理兩岸問題有些話不能明講，賴清德提出新“兩國論”等於攤牌，這樣兩岸談不下去。接下來美國大選不論拜登連任或特朗普上台，都會給民進黨的抗陸政策帶來變數。



包宗和為美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士，曾任陸委會諮詢委員、國統會研究員、台灣大學副校長、台灣大學社科院院長、台灣大學政治系主任，現為台大政治系名譽教授。研究專長包括國際政治、外交決策、國際衝突。



包宗和表示，拜登對台灣的政策比以前清晰一些，但從最近一年美中之間的互動來看，拜登還是稍微偏向戰略模糊，有時候拜登一下話講得很快，可是回過頭美國白宮、國務院又馬上予以澄清，尤其這一年拜登講得直白話也稍微少一些，所以拜登還是偏向戰略模糊。



包宗和指出，但如果特朗普當選美國總統，那麼民進黨抗中政策的不確定性將上升，這就要看美國的做法，因為特朗普的兩岸政策目前看來並不像拜登這麼清楚，所以外界不確定特朗普會對中國大陸採取什麼做法？一方面特朗普上台，美俄關係可能改善，這會不會連帶使得美中有轉變？這還有待觀察，但是不可否認的是，民進黨政府抗中政策的不確定性會上升。

