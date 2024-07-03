李福軒語中評：宮廟放彈藥太瘋狂 居心何在

中國國民黨中央評議委員李福軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月3日電（記者 蔣繼平）苗栗縣有多家宮廟最近接獲苗栗縣後備指揮部，要求協助簽訂“彈藥預屯點支援協定書”公文，內容指預期戰爭前，需要將彈藥運往宮廟內部空地，引發外界譁然。中國國民黨中央評議委員李福軒接受中評社訪問表示，台海情勢緊張，這種操作刻意製造戰爭恐慌，刺激群眾兩極化，分成要打仗與不打仗，甚至還直接讓宮廟失去《日內瓦公約》保護，非軍人的持械民眾恐被當戰犯，這實在太瘋狂了，到底居心何在？



李福軒，1962年生，高雄人，美國猶他州立大學電機工程博士。現為國民黨中央評議委員、OpenKMT論壇版主。



李福軒表示，彈藥放在什麼地方其來有自，但明目張膽發公文實在不妥。第一，發公文是害了老百姓，因為一旦發生軍事行動，軍事人員是受《日內瓦公約》的保護，有人說國共內戰不算，其實錯了，任何戰爭都算，只是取決要不要遵守而已。第二，不穿制服的武裝人員不歸類在軍人，衹有兩條路可走，就是戰犯或間諜，這是最慘的，政府不能叫老百姓沒事拿著槍說要保衛家園，必須要造冊、有一定程序組織讓保衛社稷的這些人，才能受到日內瓦公約保障。



李福軒指出，這個公文秀出來引發輿論後，一般民眾都會以為是不是要打仗了，這是最直接的第一個反應，第二個反應是懷疑台灣真的有決心要去打仗了嗎？這就是民間最基本的反應，隱隱約約會去區分想打仗、不想打仗兩種人。所以，會發這種公文，要嘛不懂，要嘛就是想製造更大衝突，對某一些政治人物有好處。但他不相信真的對所有綠營都有紅利，只能說一部分。很多政治操作只會對自己及週邊的人有利，不見得會顧及全黨。

