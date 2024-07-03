殺雞儆猴！澎湖漁船遭陸海警船登檢帶走

張競3日指出，大進滿88號漁船的航跡圖，最後幾個AIS回報點（黃圈處），是在福建省晉江市圍頭角周遭海域。（張競臉書） 中評社台北7月3日電／澎湖籍大進滿88號漁船2日晚在金門外海北碇島附近海域作業捕小管時，突遭2艘大陸海警船欺近蒐證，並強行登檢後，將船隻帶往大陸，讓在附近的其他數十艘澎湖漁船見狀心驚膽跳，擔心步上後塵。“海巡署”金馬澎分署已展開緊急應處措施。據悉，目前澎湖漁船已被拉進大陸福建圍頭軍港。



據中時新聞網報導，不具名人士指出，現下大陸正是休漁期，但澎湖漁船卻堂而皇之駛入“大陸腳”下網，難免讓大陸漁民眼紅不滿。加上兩岸關係緊張，大陸海警打破長期默契，意在趁機“殺雞儆猴”外，背後動機也讓外界揣測。



海軍中權艦前艦長、中華戰略學會研究員張競比對航跡圖則發現，“大進滿88號”被攔捕時的船位，很可能已進入大陸的內水了。



據瞭解，被大陸海警船帶走的是澎湖西嶼鄉竹灣村大進滿88號漁船，2日晚間8時10分在金門東北角海域（東經118度52分、24度31分）捕撈小管時，突被2艘大陸海警船靠近拍照、強行登檢，最後又控制開往大陸。在晚間10時許帶進福建的圍頭軍港內，船上共五人，兩名台籍，三人外籍漁工。



至於現場還有數十艘在附近作業的澎湖漁船見狀，看到其他大陸海警船也在四處拍照，都膽顫心驚趕緊起網走人，以免步上大進滿88號後塵。



大進滿88號漁船2日晚的經緯度位置，就約在金門北碇島東北21浬，但距大陸最近的陸地11.5海浬。和不久前在東碇島附近，距離大陸最近12海浬發現大陸核潛艦浮航的位置（北緯24度00分、東經118度22分）。這些海域都是澎湖傳統捕撈小管漁場，也都靠近金門外海，只是多年來相安無事，但這次大陸海警船的大動作，也讓兩岸關係更緊張。