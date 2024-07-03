柯文哲出席AIT酒會　與孫曉雅自拍道別

柯文哲受邀出席AIT台北辦事處舉辦的美國國慶酒會，與將離任的處長孫曉雅自拍留念。（照:柯文哲臉書) 中評社台北7月3日電／台灣民眾黨主席柯文哲2日受邀出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國國慶酒會，與即將離任的AIT處長孫曉雅自拍留念，並向她表示感謝與道別。柯表示，未來期盼台美能夠持續強化雙邊合作機制，守護區域的安全與穩定。



柯文哲2日在臉書發文表示，受邀出席AIT舉辦的美國國慶酒會，這也是孫曉雅離任前主持的最後一次酒會，我們一起拍了張自拍，當作紀念。“雖然我的自拍技術不怎麼樣，但看到孫曉雅處長笑得這麼開心，那就好了。”



柯文哲回憶，自己跟孫曉雅第一次見面是在2021年8月，當時台灣的疫情正在升溫，AIT也有很多防疫措施，因此跟台北市政府有非常多互動。在她帶領下，AIT與台北市政府的合作夥伴關係始終良好。她給人一種溫柔而堅毅的印象。



柯文哲指出，其實孫曉雅處長在準備離任時，也拜訪過台灣民眾黨，來跟他道別，當時送給她一盒台灣好茶，讓她帶回美國。



柯文哲也說，謝謝孫曉雅處長對台美關係的貢獻，台美之間在經濟貿易、資訊科技、醫療衛生、區域和平，都有密不可分的合作，未來期盼台美能夠持續強化雙邊合作機制，守護區域的安全與穩定。



最後，柯文哲祝福孫曉雅平安快樂，有空多來台灣看看好朋友。