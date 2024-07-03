台漁船遭陸海警帶走　張致盛：陸委會交涉中

台漁業署長張致盛接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月3日電（記者 張嘉文）大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸。台灣漁業署長張致盛今天在“立法院”受訪時表示，目前知道大進滿漁船上有5個船員，其中包括2位台灣籍，3位外籍船員，目前人員均安，會透過陸委會積極向中國大陸交涉。



張致盛強調，該區事實上過去多年來都是兩岸漁民共同作業的地方，雙方漁民以往都是在這個地方共同作業，所以希望大家還是務實處理問題，也希望該漁船能很快獲得釋放，人員能夠平安。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審議“馬拉喀什世界貿易組織協定修正議定書”及其附件“漁業補貼協定”案等，邀請張致盛出席，他在會前受訪時針對澎湖漁船遭陸方帶走一事做出以上表示。



張致盛說，事發第一時間，大進滿漁船船東就有向海巡報案，海巡也馬上派艦艇前往協助，但後續未果，昨晚10點左右，該漁船已在大陸漁港，我們也透過包括岸基通訊電台一直呼叫漁船，但該漁船沒有回應，後來聯繫上後回報全員均安。



張致盛說，事發地點事實上過去都是兩岸漁民共同作業的地方，兩岸之間其實有很多重復作業的海域，這些重叠海域，本來就是兩岸漁民作業區域。



媒體追問，是不是因為現在兩岸關係不好，過去可以這樣作業，現在不行了？



張致盛說，大陸每年5月到8月有一個休漁期，漁業署也有告訴漁民，因為中國大陸是在伏季休漁的時候，所以在相關作業要避免進入大陸的海域，不過他要強調的一點就是，昨天漁船作業那個區域，事實上就是多年來兩岸共同在作業的區域。



張致盛強調，漁民作業非常辛苦，都是希望有多一點的收入，所以希望能務實協助他們，也希望中國大陸能盡快務實來處理這問題。