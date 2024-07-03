漁船遭陸海警帶走　陳雪生嘆台灣還歌舞昇平

藍委陳雪生接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）澎湖漁船大進滿88號2日晚間於金門外海作業時，突有2艘大陸海警船逼近拍照，並在登檢後將船隻帶回大陸。中國國民黨籍連江縣“立委”陳雪生3日表示，還不瞭解我們漁船是否有違法過界，但現在大陸都兵臨城下了，我們還在夜夜圍爐、歌舞昇平。



澎湖西嶼竹灣大進滿88號在昨晚8時10分前往金門東北角海域捕撈小管，卻有2艘大陸海警船逼近拍照，並在強行登檢後，將該漁船及洪姓船長、5名外勞帶回大陸。鄰近數10艘同樣正在海上作業的漁船為此皆驚嚇不已，且四處都可見其他大陸海警船在拍照。



陳雪生今日上午出席“立法院”交通、司法及法制委員會聯席會議討論成立“鏡電視調查專案小組”及運作要點草案等相關事宜，會前接受媒體聯訪。



陳雪生表示，他不瞭解是否有過界或違法捕魚？他不便評論，但大陸如今都兵臨城下了，無人機到我們頭上了，我們還在圍爐夜夜、歌舞昇平。



針對陳雪生提案離島建設條例增訂條文，遭民進黨質疑內含引進陸資企業、開放陸生、直接開大門讓大陸進來。陳雪生表示，我們缺工缺料啊，有問題他們要幫忙協助解決，而不是用唱衰方式處理，我們沒有一個工程可以施工，卻被民進黨斷章取義，民進黨有辦法解決離島問題？大家要同理心，與大陸處理事情、研究事情別唱衰是唱和。



陳雪生也說，台灣也有在開門啊，前幾天22人陸客踩線團來馬祖不是開門嗎？大家要同理心。他跟藍委陳玉珍討論，那民進黨又再提罷免，那就來罷免他好了，他沒意見。