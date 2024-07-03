陸海警帶走澎湖漁船　侯漢廷4點示警

針對大陸海警帶走澎湖漁船事件，侯漢廷在臉書提出四點分析。（照:侯漢廷臉書） 中評社台北7月3日電／澎湖籍“大進滿88”漁船昨在金門北碇島附近海域作業時，遭大陸海警船靠近蒐證，同時將船帶回大陸偵辦，期間“海巡署”派出巡防艇馳援仍未果。對此，新黨籍台北市議會侯漢廷先在臉書發文以法理、事實、感情和實力4方面進行分析，大嘆“誰讓大陸不講情面，又無實力處理，誰負責”。



針對澎湖漁船昨晚突遭陸海警登檢帶走，台北市議員侯漢廷今天凌晨在臉書發文表示，6月26日，大陸漁船進入馬公虎井西北“23浬”處作業，被澎湖海巡扣押，100公斤漁獲則全數海拋，當時民進黨認為：“讚！來就抓起來”；然而7月2日，澎湖漁船約在北碇島東北“21浬”，距大陸最近的陸地“11.5浬”，被大陸海警扣押，這時民進黨又批評是“侵門踏戶的海盜”！



侯漢廷指出，論事實，闖入誰的地盤就扣押，兩岸皆然；論法理，台灣查扣三無船隻，大陸當今為“禁漁期”，違背就開罰；論實力，大陸海警船實力遠勝於台灣。論感情，賴清德執政，大陸對台灣沒有情面，依法辦理。侯漢廷最後強調，“誰讓大陸不講情面，自己又無實力處理，誰負責”。



侯漢廷緊接著再以“理盲濫情者勿看，講道理的人才能接受”為題發文，指出中國大陸福建省5月1日起，進入“海洋伏季休漁期”，澎湖縣政府亦宣導，“避免至陸方海域作業”。此次澎湖漁船，距北碇島東北“21浬”，距中國大陸最近的陸地“11.5浬”，已超過“我方”禁限制水域17.5海里。有沒有進入陸方海域，客觀事實。



侯漢廷表示，中國大陸對休漁期的執法監管並非針對台灣漁船，大陸籍的漁船當然照抓，上網隨意搜尋：5／5～5／9，福建連續抓獲7艘非法補撈；5／19，漳州查獲違法船舶11艘；6／20，在漳浦附近海域連續查獲3艘涉嫌違反海洋伏季休漁規定從事捕撈的鄉鎮船舶，均已扣押在指定的船舶扣押點。一律“人上岸、船回港、網封存”。至於菲律賓違規被扣押的漁船更多了。



侯漢廷指出，媒體報導“大陸漁政船及海警船，也會出現該海域，宣導台灣漁船現為大陸禁漁期勿進入作業，如在‘海峽中線’以東就不會干擾”。與其說是“針對民進黨”，不如說是公事公辦，依法執行，在陸方水域，保護海洋生態，禁止過度撈捕。



侯漢廷進一步分析，以前不用，是照顧兩岸同胞面子；現在情況如何，眾人皆知。關鍵在，台灣除了出嘴譴責，毫無能力；這次還是因澎湖漁船“休漁期補撈”“離開‘我方’禁限制水域”，然而若大陸海警硬要將執法權擴及到“我方”禁限制水域內，民進黨除了罵在野黨，仍然無可奈何。



許多網友上網留言表示，“民進黨只會做秀給人民看，遇到事情軟趴趴”、“真誠希望我們的政府能好好的處理，不要製造更多問題，希望兩岸所有的衝突都能和平安全的解決”、“嘴砲高層從來不用負責啊，哪次不是基層扛，人民付出代價，高層輕鬆升職”。