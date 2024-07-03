陸海警帶走澎湖籍漁船　外媒現身海巡記者會

台“海巡署”舉行“大進滿88”漁船救援案專案記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸。台灣“海洋委員會”“海巡署”3日原訂下午召開記者會說明“取締越界大陸漁船及大陸海警船於金門周邊水域動態”，但臨時調整時間，將記者會提早到上午10點進行“大進滿88”漁船救援案專案記者會，並由“海巡署”副署長兼發言人謝慶欽進行說明。



由於這是賴清德、“行政院長”卓榮泰、陸委會副主委梁文傑自520後持續談論“中華民國”與中華人民共和過互不隸屬”的“新兩國論”後，大陸海警船首度強硬執法，引發海內外媒體高度關注，包括美聯社、朝日放送等，不少媒體9點多就到場卡位，9點半已擠滿超過27台攝影機、50位記者到場採訪。



大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸。台灣“海巡署”派出3艘巡防艇前往現場，試圖阻止。現場的大陸海警船多達7艘，台灣巡防艇僅3艘，寡不敵眾，救援失敗。



事發現場在金門外海北碇島附近海域，澎湖籍漁船“大進滿88號”當時在作業，附近還有其他數十艘澎湖籍漁船，見狀嚇得鳥獸散。“大進滿88號”船上的洪姓船長是澎湖西嶼人，另有多名外籍移工。台灣“海巡署”稱，本案“大”船被登檢位置距大陸晉江11.2浬，且為大陸伏季休漁期間，後續將由陸委會、“漁業署”透過兩岸管道協調陸方。