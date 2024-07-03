藍白聯手成立鏡電視調查小組　綠轟目無法紀

綠委舉牌不滿藍白擴權開鏡電視調查小組聯席會議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）“立法院”交通、司法及法制委員會聯席會議討論成立“鏡電視調查專案小組”及運作要點草案等相關事宜，大批民進黨“立委”3日杯葛阻擋，要求中國國民黨籍交通委員會召委陳雪生停止舉行，違法沒經過院會同意。陳雪生稱，法沒有規定成立調查小組不能開聯席會，就是可以。



綠委不滿離場，藍白委持續開會，並推舉吳宗憲擔任調查小組召集人，因台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌謙讓。



鏡電視從2020年5月獲准成立迄今僅3年，期間出現不少爭議，包括被爆出賄賂前NCC官員、股東帳目不清、頻頻更換董座以及在海外設立分公司自肥等疑雲，儘管風波不斷，NCC仍在去年6月28日以4比0審議通過鏡電視上架案。



“國會”改革法案已於6月27日生效，國民黨團昨發出甲級動員令，於“立法院”交通、司法及法制聯席會議上成立“鏡電視申設及後續弊案爭議”調查專案小組，且不排除行使聽證權，邀請民間人士來“國會”作證。這也是“國會”調查權修法生效後的“第一槍”。



大批民進黨籍“立委”舉起“藍白擴權、目無法紀”的牌子抗議，國民黨籍“立委”則舉起“國會”要改革、人民要真相”、“鏡電視案封存30年？查弊案”的牌子。



綠委鍾佳濱逕自上台發言表示，請問陳雪生根據什麼開聯席會？得由召委報請院會才能開聯席會議，他是司法法制委員會召委，卻沒受到院會交付，陳雪生有提交嗎？不合法。