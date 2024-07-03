澎湖漁船被帶走　陳玉珍問政府在哪裡？

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月3日電（記者 楊騰凱）大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸。對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍表示，既然“賴政府”對兩岸關係不走模糊路線，要抗中保台，那當人民需要保護的時候，政府在哪裡？兩岸關係不好，受苦的還是人民。



陳玉珍指出，此案是澎湖籍漁船進入到大陸泉州的內海，以前兩岸關係好的時候，通常是勸離處理，現在兩岸關係不好，大陸索性依法辦理抓人。



陳玉珍今日在“立院”受訪時表示，既然民進黨政府要抗中保台，那陸委會就趕緊站出來處理，事實上這次澎湖漁船是到了大陸泉州的內海，大陸漁船有時候也會進來“我方”管轄的海域捕魚，就像0214金門事件的狀況，這種事情本來就經常發生，因為兩邊距離實在太近了。



陳玉珍指出，以前兩岸關係比較好的時代，發生這類越界捕魚的事情，都會用勸導的方式請他們離開，他們進來，我們勸離，我們進去，他們也勸離，那時候兩岸關係和諧，大家互相用勸導的。



陳玉珍表示，現在兩岸關係不好，變成嚴格執法，你們進來我們就抓，我們進去，他們也抓我們，現在事情既然已經發生，接下來就是陸委會的責任，陸委會怎麼去營救漁民回來，“賴政府”既然要抗中保台，就趕快發揮你們保護人民的能力。

