談慘痛經驗　陳柏惟：勿用罷免做政治鬥爭

陳柏惟接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月3日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團提出《公職人員選舉罷免法》相關修法，明天將進行逐條討論，今天率先召開公聽會，過去遭到罷免成功的前“立委”，曾屬台灣基進的陳柏惟也應邀出席。他今天受訪說，今天出席分享當事人經驗，從不同角度看罷免。至於修法將提到罷免門檻，他也說，門檻是可以討論，但一下子拉高要一下子拉高到大選投票率，這不太現實，“這個可能要問韓國瑜院長比較有經驗”。



陳柏惟2020年2月1日就職“立委”，2021年10月28日就被罷免，目前為無黨籍。



“立法院”內政委員會今天舉行“公職人員選舉罷免法實務現況精進”公聽會。



過去在台中第二選區擔任“立委”遭到罷免的陳柏惟今天出席公聽會，他在會前受訪說，就過來當事人經驗分享，從不同角度看罷免，不要把罷免看成邪惡或當成政治工具，其實跟選舉一樣，有人選你就有人要你離開，真正民主是要注意雙方面意見，“不要利用罷免成為政治鬥爭”。



針對國民黨修法提高罷免門檻，陳柏惟說，門檻是可以討論，罷免過程有些制度的確要補強，但要一下子拉高到罷免選票與選舉投票一樣票數是不太可能，要跟大選七成、七成五投票率不太現實，“這個可能要問院長比較有經驗”。



他也說，提到募款困難等罷免過程規則，他認為的確有精進的必要。



怎麼看待中國國民黨籍基隆市長謝國樑遭罷免連署？陳柏惟說，行政首長怠忽職守、違法濫權，與市議員發表意見不能相提並論，也有市議員罷免案，但是議員多席次應該要保護多種聲音，但也被罷免。至於行政首長帶頭失蹤、請假選“總統”，或是有爭議的法律行為等，就要有把權利收回機制，這讓基隆人自己討論解決。