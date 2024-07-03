藍委揭雲豹能源藉非核炒股　新潮流賺翻？

王鴻薇驚呼，原來郭智輝得罪的是雲豹得利派，如果核電延役或蓋新的核電廠，雲豹股價就垮了。（王鴻薇臉書） 中評社台北7月3日電／近日各地停電不斷，民怨四起，不少人歸咎於民進黨政府的非核家園及綠電方針。偏偏“雲豹能源”股票上市後一路飆漲翻倍。中國國民黨籍“立委”王鴻薇直指，原來“經濟部長”郭智輝得罪的是雲豹得利派，當初高端是政府擋疫苗最大受惠飆股，現在擋核電、護雲豹，也是玩一樣的遊戲。



前民進黨“立委”賴品妤父親、民進黨新潮流大將賴勁麟曾任雲豹能源等多家公司董事長，被質疑為綠電利益而反核，賴品妤還被諷為“雲豹小公主”。國民黨智庫副執行長凌濤2023年曾揭露，賴勁麟旗下共20家公司政治獻金投資民進黨新潮流多名政治人物，包括議員顏若芳、戴瑋姍跟顏蔚慈，還有綠委賴瑞隆等人，是一整套“綠電利益結構”。



藍委王鴻薇2日在臉書發文指出，民進黨“炒完高端炒雲豹？擋疫苗炒高端！擋核電炒雲豹”？她說，雲豹自6月19日以每股新台幣142元上市以來，到今天盤中股價超過270元，股價翻倍指日可待。雲豹成為不折不扣受惠非核家園政策下的飆股。



王鴻薇認為，雲豹股價的飆漲跟高端股價幾乎如出一轍。疫情期間，政府擋疫苗、擋BNT疫苗，讓高端股價短短幾個月飆漲了四倍之多。高端是政府擋疫苗最大受惠飆股，現在的雲豹簡直是玩一樣的遊戲。



王鴻薇表示，新政府上來之初，本來狀況外的“經濟部長”、“國發會主委”發表一連串支持核電的言論，讓民進黨內大驚失色，立即耳提面命，繼續緊報非核家園。原來郭智輝得罪的不是基本教義派，而是雲豹得利派，如果放任新政府著手核電延役或是蓋新的核電廠，雲豹的股價支撐就垮了。



王鴻薇質疑，賴清德好友和碩集團董事長童子賢一直喊核能發電占比要三成，賴清德不敢吭聲，由“行政院”死咬非核家園。或許等到雲豹漲到目標價，行政部門才敢碰核電延役。到底雲豹利益有多大？真的深不可測。

