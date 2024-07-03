金門府會慰問撞船罹難者家屬　陳玉珍曝原因

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月3日電（記者 楊騰凱）金門縣府與縣議會昨日派代表赴大陸泉州慰問“0214金門事件”不幸罹難的漁工家屬。對此，中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日受訪表示，此舉是表達金門人希望兩岸關係變好，彼此可以和善往來。



陳玉珍也說，金門與大陸關係密切，很多事情台灣“中央政府”可以不要過度介入，讓地方自己處理，就不需要弄到劍拔弩張。



金門北碇島海域2月14日發生大陸漁船翻覆事件，2名陸籍漁工不幸溺斃，遺體目前還在金門。



金門縣副縣長李文良昨日偕同縣議員王國代、許玉昭、李養生、金門縣紅十字會長洪國正前往泉州晉江市，向罹難者家屬表達慰問。



陳玉珍表示，昨天是金門縣政府與金門縣議會有到大陸泉州，去慰問0214金門事件當中，罹難的兩位漁工的家屬。不論大的兩岸也就是台灣與中國大陸關係如何，金門與福建、泉州的關係都還是非常緊密，我們還是要表達對罹難者的關懷之意，讓大家知道我們還是希望兩岸好，金門人還是希望兩岸可以和善往來。



陳玉珍指出，金門與大陸實在很近，最近的距離約1.6公里，坐船30分鐘而已，不小心就會越界。



陳玉珍表示，以金門與大陸的關係來講，很多事情如果台灣的“中央政府”不要介入，讓地方自己處理，我們會透過民間機構例如紅十字會等來協助，用這樣的形式就可以妥善處理。



陳玉珍指出，過往以來金門與大陸往來這麼密切，很多事情都可以妥善處理，不需要弄到劍拔弩張，台灣的“中央政府”要有智慧，很多事情如果讓地方處理，都會處理得很順利。