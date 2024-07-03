澎湖漁船遭扣　許宇甄：賴清德對策？

藍委許宇甄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月3日電（記者 楊騰凱）大陸海警船2日晚上登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻連同1名船長、5名船員帶回福建泉州圍頭港。中國國民黨籍“立委”許宇甄表示，賴清德上任以來多次表達“兩國論”，如今陸方作為已引起金門、澎湖漁民驚慌，兩岸關係緊張，漁民成了政治犧牲品。



許宇甄表示，澎湖籍漁船“大進滿88號”遭中國大陸海警登檢扣押，而該海域是“我方”漁民捕小管的傳統漁場，過往幾十年捕小管都沒有發生問題，昨晚卻莫名被陸方扣船，賴清德對此應該拿出對策，趕緊積極營救，拿出實際作為保護漁民，並且讓漁民知道哪裡可以安心捕魚，可以免於被扣押的恐懼。



許宇甄指出，民進黨政府執政8年，兩岸關係愈來愈緊張，賴清德就任以來，已多次表示“中華民國”及中華人民共和國互不隸屬”挑動陸方敏感神經。7月1日，陸委會副主委梁文傑接受媒體訪問，宣稱兩岸實質就是兩個國家，陸方對此表達不滿，7月2日晚間就發生澎湖漁船被強行登檢扣押情況。



許宇甄表示，她向澎湖縣漁會詢問，被扣押的漁船在金門外海捕撈小管多日，昨晚突然遭大陸海警強行登檢扣押帶走，海巡營救無門，陸方強勢作為已引起金門、澎湖漁民驚慌，在當地做業的漁船人心惶惶，都在詢問能否再到過去捕小管的傳統漁場進行作業，希望“賴政府”能給出明確答案。

