陸海警帶走台船　“海巡署”：案發地在陸領海

謝慶欽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸。台灣“海洋委員會”“海巡署”副署長兼發言人謝慶欽3日表示，本案發地點位於大陸領海內，也是陸方5月公布的休漁規定實施海域。而根據報案人船東所稱，本案發生前幾天，大陸海警已向他們廣播宣導休漁期禁止捕魚，直到昨晚登檢。



至於登檢原因，謝慶欽說，希望陸方儘速說明原因，依程序放船、放人。後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道接洽陸方。



大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸。台灣“海巡署”派出3艘巡防艇前往現場，試圖阻止。現場的大陸海警船多達7艘，台灣巡防艇僅3艘，寡不敵眾，救援失敗。



台灣“海洋委員會”“海巡署”3日上午10點召開“大進滿88號漁船救援案”專案記者會，由“海巡署”副署長兼發言人謝慶欽進行說明。



謝慶欽表示，中國大陸今年異於以往，於伏季休漁期間全面強勢執法，大陸已發佈的案例，已驅離外籍漁船138艘次，登檢14艘次，查扣一船10人。“海巡署”特別提醒台灣的漁船，或來往經過我們附近海域的船隻，要提高警覺，“海巡署”也會加強巡邏，全面提升執法巡護作為。



謝慶欽說，大進滿88號在大陸晉江外海遭大陸海警船登檢扣押一案，“海巡署”在昨晚8點14分接獲大進滿88號船東報案後，在金門料羅港東北東方23.7浬，也就是在我們的禁限制水域外17.5浬，遭大陸海警船登檢扣押。“海巡署”立即調派線上10081艇、3505艇儘速馳援，在攔截航線深入船隊中，試圖救援，並增派10039艇緊急出勤前往協處。

