選罷法修法公聽會　高金素梅臨時缺席

選罷法修法公聽會，無黨籍委員高金素梅臨時缺席，改由藍委許宇甄主持。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月3日電（記者 楊騰凱）為因應綠營可能發動的罷免大戰，中國國民黨籍“立委”許宇甄提案修“公職人員選舉罷免法”，提高罷免門檻，“立法院”內政委員會3日召開公聽會，聽取專家學者意見。不過無黨籍的內政委員會召委高金素梅今日卻臨時缺席，公聽會改由許宇甄主持。



許宇甄提出“公職人員選舉罷免法”修正草案，修法有兩大方向，包括要求公職人員上任一年內不得發起罷免連署，並新增規定同意罷免票必須高於當初的當選票，以免少數民意否決多數民意。



“立法院”內政委員會4日將排審選罷法修正草案，今日預先召開公聽會，邀請專家學者、民間團體發表意見。出席成員包括國民黨籍“立委”陳玉珍、張智倫，以及前國民黨考紀會主委葉慶元、東吳大學政治系教授蘇子喬、台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇等。



另外還有曾遭罷免的前台灣基進黨籍“立委”陳柏惟，以及發起罷免國民黨籍基隆市長謝國樑的團體“山海公民拆樑行動”發言人李晏蓉，使公聽會帶有濃厚的政治味。



由於台灣民眾黨團已經表態不支持藍營修選罷法提高罷免門檻，更使高金素梅是否支持修法受到關注。



高金素梅身為召委，今日原本應出席主持公聽會，不過最後卻臨時缺席，改由許宇甄主持。

