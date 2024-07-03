林國成批賴挑釁大陸　兩岸亮危險紅燈

林國成接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）澎湖漁船大進滿88號2日晚間於金門外海作業時，突有2艘大陸海警船逼近拍照，並在登檢後將船隻帶回大陸。台灣民眾黨籍“立委”林國成今日向中評社表示，不管對岸是蓄意還是無意帶走澎湖漁船，都顯示兩岸關係已亮起危險的紅燈，賴清德若要持續用強硬態度用兩國論挑釁大陸，那恐使台灣四分五裂。



澎湖西嶼竹灣大進滿88號在昨晚8時10分前往金門東北角海域捕撈小管，遭陸海警登檢後，將該漁船帶走。鄰近數10艘同樣正在海上作業的漁船為此皆驚嚇不已，且四處都可見其他大陸海警船在拍照。據“海巡署”表示，大進滿88號漁船上共有5人，包括2名台灣籍、3名印尼籍人員。



基層出身的民眾黨不分區“立委”林國成3日在“立法院”接受中評社訪問表示，可看得出賴清德520就職後，確實有挑釁兩岸的敏感神經，大陸海警登檢澎湖漁船，上面有台灣人與外籍人士，但大陸不管身分全都查。因此民進黨政府一定要很小心處理。



林國成說，從214金門撞船事件後，到現在有發生澎湖漁船事件，對岸根本不會管台灣是漁船還娛樂船，不管對岸是蓄意還無意，都顯示兩岸關係已亮起紅燈危險，兩岸關係必須好好處理。

