澎湖漁船被扣　“海巡署”盼陸儘速放船放人

“海巡署”副署長兼發言人謝慶欽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）針對台灣漁船越界捕撈案件，台灣“海洋委員會”“海巡署”副署長兼發言人謝慶欽3日統計表示，不含“大進滿88號”案，自2003年至今有3案、共17艘台籍漁船因大陸伏季休漁遭大陸登檢帶案，其中11艘在繳清罰款後就釋放，6艘是現場協商後，由“我方”帶回處理。希望“大進滿88號”案陸方能儘速放船放人。



大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻帶回大陸，以及船長、漁工共5人。台灣“海巡署”派出3艘巡防艇前往現場，試圖阻止。現場的大陸海警船多達7艘，台灣巡防艇僅3艘，寡不敵眾，救援失敗。



台灣“海洋委員會”“海巡署”3日上午10點召開“大進滿88號漁船救援案”專案記者會，由“海巡署”副署長兼發言人謝慶欽進行說明。



“海巡署”巡防組長廖雲宏表示，昨晚接獲報案就馬上派線上艇100噸、35噸立刻馳援現場，過程有一定的距離，到現場後雙方都有各自廣播釋放漁船、不要干擾。事前並沒有掌握陸方有7艘海警船，但這7艘不是同時在現場，一開始是2艘海巡艇對3艘海警船，後續接獲線報有4艘海警船在有狀況後，陸續趕往現場集結。

