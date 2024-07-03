台方：上半年陸海警船進台禁限制水域29次

謝慶欽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）214金門撞船事件後，大陸否認金廈禁限制水域，迄今陸海警船進入台禁限制水域幾次？台灣“海洋委員會”“海巡署”副署長兼發言人謝慶欽3日表示，主要在金門海域，今年1月到6月止，大陸海警船編隊航經我禁限制水域總共有29次。



台灣“海洋委員會”“海巡署”3日上午10點召開“大進滿88號漁船救援案”專案記者會，由“海巡署”副署長兼發言人謝慶欽進行說明。