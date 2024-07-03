扣船事件　黃國昌點名這兩個單位責無旁貸

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月3日電（記者 張嘉文）大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船；“大進滿88號”，並將船隻與船長、漁工等5人帶回大陸。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌今天對此表示，如果兩岸發生擦槍走火的情事，導致敵對跟惡意的螺旋逐漸升高，真的不是一件好事。對於台灣漁民相關權益的保障，政府必須要有更積極的作為，陸委會、“海委會”都責無旁貸。



大陸海警船2日晚上在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻與船上5人帶回大陸。台灣“海巡署”派出3艘巡防艇前往現場，試圖阻止。現場的大陸海警船多達7艘，台灣巡防艇僅3艘，寡不敵眾，救援失敗。



黃國昌今天在“立法院”受訪時對此表示，台灣漁船昨天晚間被大陸押走，首先最重要的事情，依舊是事實的確認，包括台灣漁船到底有沒有越界？如果沒有越界的話，面對大陸如此挑釁、惡意的行為，政府必須要有嚴正的態度跟作為。



不過，黃國昌說，還是要確保漁民的人身安全，以及接下來在各項程序的法律權益。不管陸委會還是“海委會”，兩個單位都責無旁貸。



黃國昌認為，如果兩岸發生擦槍走火的事情，導致敵對跟惡意的螺旋越來越升高，真的不是一件好事。對於漁民的相關權益保障，陸委會、“海委會”必須要有更積極的作為，同時也要跟對岸政府表達，政府保護漁民非常堅定的決心。