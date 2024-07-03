柯建銘批藍白成立鏡電視調查小組　私設刑堂

左起，綠委吳思瑤、柯建銘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月3日電（記者 黃筱筠）“立法院”交通委員會、司法及法制委員會聯席會議今日通過成立“鏡電視調查小組”，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘召開記者會痛批，這是私設刑堂。對於藍白陣營毀憲亂政，絕對不會配合行使。



“立法院”交通委員會依據修正後“立法院”職權行使法部分條文”相關規定，今日開會討論成立“立法院”交通、司法及法制委員會“鏡電視調查專案小組”及運作要點草案等相關事宜。



民進黨團3日召開“再怎麼毀憲亂政，都不該如此”記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄出席。



柯建銘表示，有關於交通委員會聯席司法及法制委員會成立《鏡電視》調查小組，以及民眾黨總召黃國昌提到7月12日要提案，針對國情咨文是否即問即答進行表決。但是民進黨昨天已經收到“憲法”法庭要召開暫時處分庭，現在藍白陣營利用空隙要做毀憲亂政的事。暫時處份庭期已經定了將在10日召開，再怎麼野蠻，也不該毀憲亂政，這段時間要私設刑堂，民進黨絕對不容許。



柯建銘提到，有關於今天聯席會議需要報請院會，但是藍白聯手通過違“憲法”案，也不尊重行政權，有些機密是不能調閱以及獨立機關職權要尊重。民進黨嚴正聲明，對於藍白毀憲亂政，絕對不會配合行使。