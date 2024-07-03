澎湖漁船遭陸扣押　鄭麗君：已啟動兩岸協商

鄭麗君。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月3日電（記者 方敬為）大陸海警船2日晚間在金門外海登檢澎湖籍漁船“大進滿88號”，並將船隻、5船員押回泉州圍頭港，引發關注。“行政院副院長”鄭麗君今天對此表示，政府密切關注相關發展，目前已啟動兩岸管道展開協商，呼籲對岸盡速釋放台方漁船及漁民。



澎湖漁船大進滿88號2日晚間8點左右在金門東北外海作業時，遭2艘大陸海警船登檢後帶回大陸圍頭港，台“海巡署”派3艘海巡艇趕抵現場，但遭大陸海警攔阻，雙方在海上對峙近一小時，台方考量案發地點在大陸水域內，避免衍生爭端，最後無功而返，漁船上包括洪姓船長在內共有2名台籍、3名印尼籍漁民。



鄭麗君3日上午到台中出席“台灣紅龍果首銷日本封櫃啟運儀式”，大批記者到場採訪，並針對大陸海警帶走台籍漁船事件詢問台官方處置作為。



鄭麗君表示，相關事件政府高度的關注，民眾也非常的關心，她要代表“政院”呼籲對岸有關單位，務必盡速對外說明。台灣方面，後續包括陸委會、“海委會”及漁業署等有關單位都將全力協助，希望澎湖籍漁船漁工能早日返家。



鄭麗君說，目前已啟動兩岸管道展開積極的接洽跟協調，台灣政府一定會全力來協助處理，她也要呼籲對岸盡速釋放澎湖籍漁船以及船上漁民，希望事件早日落幕。