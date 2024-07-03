魯明哲：賴政府兩岸不同調　說好的觀光？

國民黨籍立委魯明哲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）陸委會自6月27日起調高赴大陸、香港、澳門的旅遊警示燈號為橙色“避免非必要旅行”，觀光禁團令更未解除。中國國民黨籍“立委”魯明哲向中評社表示，“賴政府”出現不同調情況，一方面“交通部長”李孟諺說要推動兩岸觀光旅遊，海基會董事長鄭文燦說要更多堆疊善意，但陸委會卻用此舉，說好的兩岸觀光善意交流呢？呼籲能推多少、就該推多少。



桃園市選出的藍委魯明哲3日在“立法院”接受中評社訪問表示，陸委會將陸港澳調高為橙色警示，可能對於兩岸政治形勢考量，無法說對或說錯，但總是令人擔心。



魯明哲表示，現在的“賴政府”，有點是一個政府、兩個不同調，李孟諺說希望要穩健推動兩岸觀光旅遊，鄭文燦也不斷說希望兩岸堆疊善意，但這幾個月兩岸堆疊了多少善意？他看不太出來。



魯明哲指出，兩岸交流其實還沒斷過，這是事實，貿易也沒斷，通航、通商、通郵都沒斷，蔡英文8年來也沒全斷，物資也流通來、流通去。可是現在的政治氛圍，卻讓人感覺遭遇艱困。



魯明哲說，不管政治氛圍如何，兩岸應繼續朝向觀光、藝文交流，其實在兩岸貿易方面，民進黨也不敢斷掉ECFA，這是事實。既然都沒斷，那更應保障台灣鄉親同胞在來往兩岸做生意、從事教育等，請民進黨給點好的兩岸氛圍，讓在大陸的台灣同胞有好的保障與安全。



但因賴清德持續重申“兩國論”，是否擔心兩岸斷絕交流、有兵凶戰危風險？



魯明哲說，很難幫民進黨說明，但還是呼籲民進黨政府步調要一致，他身為民意代表，在基層聽到所有人，都不希望兩岸兵凶戰危，發生緊張的情況。大多數的台灣人、年輕人都希望兩岸好好發展，能交流多少就推動多少。鄭文燦都說希望兩岸能彼此有多一點善意、春暖花開，那兩岸經濟發展都應該一齊努力才對。