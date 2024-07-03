台股站穩兩萬點　藍委請官員吃雞排喝珍奶

財委會召委羅明才請台“央行”總裁楊金龍等官員吃雞排、喝珍奶。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月3日電（記者 張嘉文）台股加權指數今日大漲293點。中國國民黨籍“立法院”財政委員會召委羅明才今在委員會中，請台“央行”總裁楊金龍、台“金管會主委”彭金隆、台“財政部長”莊翠雲等列席的官員吃雞排、喝珍奶，盼望繼續拚經濟，讓股市上3萬點。



“立法院”財政委員會今天上午邀請“金管會主委”彭金隆、“財政部長”莊翠雲就“如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設之推動”進行專題報告。期間，羅明才表示，因為股市今天來到2萬3000點，站穩2萬點，將請大家吃雞排、喝珍奶。



羅明才在質詢空檔中宣布，因為股市已如一個月前所講的，站穩2萬點。過去1萬點時，他有請大家吃雞排、喝珍奶，為了兌現承諾，今天再度準備雞排加珍奶請大家享用，期盼股市站穩2萬點，打拚經濟有亮點，繼續往上拚，現場也響起一片鼓掌聲。



在民進黨籍“立委”王世堅質詢結束後，財政委員會為此休息25分鐘，由工作人員送上雞排和珍奶，委員會現場雞排香氣四溢，讓莊翠雲也大呼好香，坐回位子上和其他官員隨即大口享受雞排，現場和過往“立法院”委員會質詢的嚴肅氣氛非常不一樣。