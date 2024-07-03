柯建銘批國民黨操弄選罷法　反彈會更大

民進黨團召開記者會，左起吳思瑤、柯建銘及莊瑞雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月3日電（記者 黃筱筠）“立法院”內政委員會明天將審查《公職人員選舉罷免法》修正提案，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天再度出席黨團記者會表示，回顧過去30年以來，都是國民黨在修訂選罷法增高門檻，他不滿說，明天是一個重大日子，不要把選罷法當成工具操弄在股掌中，這30年來回顧都很清楚，國民黨用壓制方式反而反彈會更大。



“立法院”朝野“立委”針對《選罷法》修法已提出共17個部分條文修正草案，內政委員會預計明天排審其中6項提案，主要修正內容包含原住民不在籍投票與提高罷免門檻等項目。



民進黨“立法院”黨團今天召開“國民黨視選罷法於無物，玩弄於手掌間”記者會，由黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄出席。



記者會現場也播放民眾黨“立委”黃國昌在2013年相關說法，提到要民眾提供身分證影本涉及個資等。但現在民眾黨卻要提案修法，罷免連署必須要附上身分證正反面影本資料等。



柯建銘痛批，今天國民黨想要怎麼修就怎麼修，是要共同毀滅，“拋棄謝國樑保黨嗎”，不能昨天輸了今天要翻桌。國民黨非常惡質回顧過去選罷法的歷史，國民黨就是操作選罷法，1993年是為了核四預算對“擁核”“立委”提出罷免，當初“立法院長”韓國瑜、前“立法院副院長”洪秀柱等就在罷免的名單內。



他也說，接著在1994年省長選舉，前國民黨“立委”廖福本領銜提出，罷免不能併到省長選舉，一天就通過遊戲規則都改掉，之後又改成雙二分之一門檻，要跟公投一樣的門檻，兩道手續把選罷法變成無法罷免的選罷法，都是國民黨幹得好事，現在國民黨又要重施故技。